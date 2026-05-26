Власти не намерены взимать плату за внесение устройств в базу IMEI

Минцифры не планирует взимать плату с граждан и импортеров за внесение устройств в единую базу IMEI (уникальный номер устройства), сообщили «Ъ» в министерстве. При этом анонимный источник рассказал «Ъ», что ко второму чтению регулирование может измениться «в части механизмов контроля устройств в сетях операторов».

«Сейчас обсуждается, что все устройства, уже находящиеся на руках у пользователей, будут признаны легитимными. В дальнейшем система может работать так, что SIM-карта, привязанная к конкретному IMEI, не будет функционировать в другом устройстве»,— рассказал источник «Ъ» на телеком-рынке.

При этом «в текущей версии "Антифрод 2.0" не прописана блокировка серых устройств», добавил собеседник «Ъ». По его словам, обсуждаются различные модели последующего ужесточения — от частичных ограничений до полной блокировки незарегистрированных устройств в сетях связи.

Часть рынка поддерживает создание базы IMEI. Представитель одного из игроков сегмента бытовой техники и электроники указывает, что доля нелегального оборота в отдельных категориях, например, смартфонов Apple, может достигать 50%. «Рассчитываем, что единая база позволит обелить рынок и защитить потребителей от некачественной продукции»,— отметил он.

10 февраля Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который определяет базовые принципы создания и функционирования единой базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) в России. Операторы связи получат доступ к базе и смогут предоставлять свои услуги только тем устройствам, чьи идентификаторы в ней зарегистрированы.

