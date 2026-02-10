Госдума одобрила основы работы базы IMEI-номеров мобильных устройств в России

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который определяет базовые принципы создания и функционирования единой базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) в России. Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Каждому телефону, ввозимому в РФ, будет присваиваться уникальный 15-значный IMEI-номер — паспортный номер устройства, с помощью которого можно будет его идентифицировать, пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Все данные будут вносить в специальную базу, правила работы которой установит российское правительство.

Операторы связи получат доступ к базе и смогут предоставлять свои услуги только тем устройствам, чьи идентификаторы в ней зарегистрированы. При оформлении SIM-карты оператор будет обязан прописывать в договоре IMEI устройства, в котором используется карта, и вносить в базу информацию о связи SIM с конкретным гаджетом. При этом выдача SIM-карты невозможна, если она уже закреплена за другим телефоном по данным базы.