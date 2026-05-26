Минцифры исключило взимание платы за регистрацию устройств по IMEI в рамках готовящегося второго законопроекта с антифрод-мерами, при этом анонсированное ранее создание единой базы IMEI остается в силе. По словам собеседника “Ъ”, обсуждаются различные модели последующего ужесточения ответственности— от частичных ограничений до полной блокировки незарегистрированных устройств в сетях связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Минцифры не планирует взимать плату с граждан и импортеров за внесение устройств в единую базу IMEI (уникальный номер устройства, который производители присваивают каждому гаджету), сообщили “Ъ” в министерстве. Ранее “Ъ” писал, что сбор может стать обязательным для всех участников цепочки поставок.

Создание базы IMEI обсуждается в рамках второго пакета поправок по борьбе с кибермошенничеством, уточнили в Минцифры. «Речи о взимании какой-либо платы не идет»,— подчеркнули там. Также представители Минцифры добавили, что законопроект пока прошел только первое чтение и его финальная версия не сформирована. Как объяснял в конце прошлого года замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко, создание единой базы IMEI требуется, чтобы «идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА». По словам источника “Ъ”, параметры регулирования могут существенно измениться ко второму чтению, в том числе «в части механизмов контроля устройств в сетях операторов».

По словам собеседника “Ъ” на телеком-рынке, ключевая цель инициативы — формирование централизованной базы устройств.

«Сейчас обсуждается, что все устройства, уже находящиеся на руках у пользователей, будут признаны легитимными. В дальнейшем система может работать так, что SIM-карта, привязанная к конкретному IMEI, не будет функционировать в другом устройстве»,— говорит он.

При этом «в текущей версии "Антифрод 2.0" не прописана блокировка серых устройств», добавил он. По словам собеседника “Ъ”, обсуждаются различные модели последующего ужесточения — от частичных ограничений до полной блокировки незарегистрированных устройств в сетях связи.

В «МегаФоне» сообщили, что поддерживают комплексный подход к регулированию IMEI-номеров. «Он позволяет и эффективно бороться с мошенничеством, и снижать продажи серых устройств, а также уравнивает условия ведения бизнеса для всех участников рынка»,— добавили в компании. В «Вымпелкоме», МТС и Т2 от комментариев отказались. Ранее операторы указывали, что внедрение системы потребует доработки биллинга и сетевой инфраструктуры, а также может повлиять на абонентский опыт.

По словам представителя «Марвел-Дистрибуции», введение дополнительных сборов для импортеров привело бы к росту цен, особенно с учетом уже действующего утилизационного сбора. «При этом, если конечный покупатель не платит, это не оказывает влияния на серый рынок. Сейчас его доля в отдельных категориях достигает 25–30%, и без прямых ограничительных мер она может продолжить расти»,— считают в компании.

Часть рынка также поддерживает создание базы IMEI. Представитель одного из игроков сегмента бытовой техники и электроники указывает, что доля нелегального оборота в отдельных категориях, например, смартфонов Apple, может достигать 50%. «Рассчитываем, что единая база позволит обелить рынок и защитить потребителей от некачественной продукции»,— отмечает он.

Еще один источник “Ъ” на рынке электроники говорит, что у инициативы есть две ключевые цели — обеление рынка и повышение собираемости налогов.

«Если регистрация не будет охватывать все ввозимые в страну смартфоны, то эффект обеления нивелируется, а нагрузка ляжет только на легальных ритейлеров. Если же незарегистрированные устройства начнут отключать от сети, мера может заработать, но остается вопрос скорости появления поддельных IMEI»,— считает собеседник. По его словам, аналогичные системы уже применяются в ряде стран, однако их эффективность напрямую зависит от полноты базы и жесткости контроля на стороне операторов.

Филипп Крупанин, Алексей Жабин