Роскомнадзор отрицает сбор IP-адресов пользователей операторов связи

Роскомнадзор (РКН) назвал недостоверной информацию о сборе ведомством IP-адресов пользователей операторов связи. Как утверждает РКН, такие данные не передаются.

«Сбор IP-адресов пользователей операторов связи ведомством не ведется. В соответствии с приказом Роскомнадзора... операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые оператор связи назначает используемому им и его пользователями на сети оборудованию. Сбор данных о пользователях не ведется»,— прокомментировали в РКН (цитата по ТАСС).

«Известия» сообщали, что РКН оштрафовал 85 компаний из-за непредоставления сведений об IP-адресах абонентов. В марте ведомство якобы направило извещения более 1,3 тыс. компаний. По словам представителей РКН, информирование необходимо для противодействия угрозам безопасности, компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам.

