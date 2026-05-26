РКН оштрафовал десятки операторов за непредоставление IP-адресов пользователей

Роскомнадзор (РКН) оштрафовал 85 компаний связи за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

В РКН заявили, что компании должны предоставлять такие данные после получения соответствующего уведомления. В марте 2026 года ведомство направило извещения 1359 компаниям. По словам представителей РКН, информирование необходимо для противодействия угрозам безопасности, компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам.

По словам источника издания, близкого к одному из операторов, данные также позволяют определить, работает ли у пользователя VPN или нет. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что в отдельных случаях компании должны передавать данные о тех абонентах, кто одновременно использует протоколы IPv4 и IPv6. Адресацию IPv6 поддерживают в основном платные VPN, рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник.

Господин Коник также рассказал, что выполнение требований для операторов сопряжено с дополнительными издержками — они вынуждены приобрести дорогостоящее оборудование для передачи данных ведомству. Кроме того, им приходится нанять дополнительных сотрудников. Итоговые расходы могут отразиться на тарифах.

Компании должны передавать данные о местах использования адресов с привязкой к муниципальному образованию и идентификаторы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), через которые проходит трафик. Информацию следует передавать в течение суток (об отдельных адресах по запросу РКН — в течение часа). Первое непредоставление сведений может повлечь штраф до 500 тыс. руб., повторное — до 1 млн руб.

