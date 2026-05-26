«Крымской розе» вернули землю

Земельный участок площадью 3,1 га и шесть производственных объектов в Симферопольском районе Крыма перешли из муниципальной собственности в собственность АО «Комбинат "Крымская роза"». Общество при повторном рассмотрении дела предоставило доказательства, что является правопреемником предприятия, получившего в 1997 году в коллективную собственность почти 362 га земли. После 2000 года земли распаевали, но участки под производственными объектами разделу не подлежали. Однако, как выяснилось, за Первомайским сельским поселением зарегистрировали право на 3,1 га из этих земель, а также на шесть зданий — бывших мастерской и кузницы, которые ранее перешли к «Крымской розе» при приватизации. Юристы считают, что возврат имущества специализированному эфиромасличному комбинату важен с точки зрения поддержки традиционного сельскохозяйственного землепользования в Крыму.

Арбитражный суд Республики Крым при повторном рассмотрении дела удовлетворил иск акционерного общества «Комбинат "Крымская роза"» к администрации Первомайского сельского поселения Симферопольского района. Из муниципальной собственности в пользу комбината истребованы земельный участок площадью 3,1 га и шесть объектов недвижимости, следует из опубликованного решения суда. Ранее, в первой инстанции, истцу было отказано в удовлетворении требований в полном объеме.

«Крымская роза» — компания с почти вековой историей, основанная в 1930-х годах. Тогда на полуострове были заложены плантации эфиромасличных культур и создан концерн из семи заводов. Предприятие выпускало масла для советской парфюмерии, включая духи «Красная Москва», и экспортировало продукцию в Европу. В 1990-е годы производство было расформировано, и отрасль пришла в упадок. В 2015 году компанию возродил Иван Гладун. Сегодня «Крымская роза» производит около 400 видов уходовой косметики.

По данным Rusprofile, в 2025 году выручка АО «Комбинат "Крымская Роза"» составила 106,3 млн руб., что на 47% ниже показателя 2024 года (200,5 млн). Чистая прибыль также снизилась — с 27,5 млн до 23,1 млн руб., сократившись на 16%.

Согласно материалам дела, истец является правопреемником ОАО «Комбинат "Крымская Роза"», которому в 1997 году был выдан государственный акт на право коллективной собственности на земельный участок площадью 361,91 га. Этот участок впоследствии поставили на кадастровый учет. После 2000 года земли распаевали, а доли (паи) передали членам трудового коллектива. Однако земля под производственными зданиями, сооружениями и дорогами, а также участки, необходимые для их обслуживания, не подлежали разделу. Позже истец обнаружил, что за Первомайским сельским поселением зарегистрировано право собственности на спорный земельный участок. По утверждению общества, этот надел — часть оставшихся нераспаеванных земель, которые по праву принадлежат «Крымской розе».

Кроме того, за ответчиком также числятся шесть объектов недвижимости, расположенные на этом участке. Они были образованы из здания механической мастерской и кузницы, которые в ходе приватизации на основании перечня, утвержденного Фондом имущества Автономной Республики Крым, перешли в собственность истца.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что суд, по сути, восстановил нарушенное право собственности предприятия, которое возникло у его правопредшественников задолго до регистрации права муниципальной собственности.

«Доводы истца правомерны, поскольку основаны на неразрывной цепочке правопреемства от государственного эфиромасличного комбината к акционерному обществу, что подтверждено договором приватизации 1996 года, актами приема-передачи и последующими свидетельствами о праве собственности на объекты недвижимости. Ключевым здесь является то, что спорные здания (механическая мастерская, кузница и другие производственные объекты) изначально входили в состав целостного имущественного комплекса и не подлежали распаеванию в земельные доли, так как относились к недвижимости, необходимой для обслуживания производственной деятельности предприятия.

В отличие от сельскохозяйственных угодий, земли под хозяйственным двором (координаты которого приведены в решении) сохраняли статус нераспаеванных, что подтверждено техническим отчетом ГБУ РК "Центр землеустройства и кадастровой оценки". Муниципалитет, зарегистрировав право собственности на этот участок и расположенные на нем здания, фактически незаконно завладел чужим имуществом, поэтому виндикационный иск (об истребовании из чужого незаконного владения) был удовлетворен обоснованно»,— объясняет эксперт.

Он добавил, что с точки зрения экологического права возврат имущества специализированному эфиромасличному комбинату — это не просто имущественный спор, а восстановление производственной инфраструктуры, что способствует сохранению традиционного для Крыма сельскохозяйственного землепользования и переработки растительного сырья.

В АО «Комбинат "Крымская роза"» полагают, что комментарии по данному делу пока преждевременны, поскольку решение суда еще не вступило в законную силу из-за подачи апелляции Росреестром, который выступает в деле третьим лицом.



По оценке господина Жарова, вероятность успеха апелляционного обжалования, безусловно, существует, так как ответчик — администрация поселения — потерял значительный по площади земельный участок. «Однако, проанализировав мотивировочную часть решения, я считаю шансы на отмену в апелляции крайне низкими»,— подчеркнул юрист. Он добавил, что истец предоставил неопровержимые доказательства: договор бесплатной передачи государственного имущества от 29 мая 1996 года, акты присвоения адресов хозяйственным объектам (решения исполкома от 2004 и 2006 года), а также выданные ранее свидетельства о праве собственности. Ответчик же, в нарушение статьи 65 АПК РФ, не представил доказательств законности возникновения своего права на эти объекты.

Наталья Решетняк