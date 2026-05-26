Талантливые дети Краснодара получили ежегодную премию «Сияние»

В эту среду, 20 мая 2026 года, Фонд семьи Юнановых «Сияние» вручил премии талантливым ученикам МУ ДО «Малая академия». Чествование лауреатов состоялось в рамках ежегодного мероприятия «Созвездие талантов».

Фото: Пресс-служба БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ»

Для Фонда «Сияние» партнерство с «Малой академией» является традиционным — уже второй год ученики получают в подарок за достижения в учебе не только почетные дипломы, но и ценные призы от Фонда, которые помогут в дальнейшей учебе и развитии талантов. В этом году лауреатами премии «Сияние» стали 37 ребят: выпускники «Малой академии» и победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Особый смысл премии заключается не только в чествовании достижений ребят, но больше в формировании среды, в которой талантливые дети получают дополнительную мотивацию к исследовательской деятельности и профессиональному росту в будущем. Дети, которые уже сегодня видят свое призвание в науке, развитии культуры и в изучении ранее неизведанного, более всего нуждаются в поддержке со стороны как педагогов, так и крупных организаций. Фонд «Сияние» говорит ребятам: «Мы в вас верим! У вас все получается».

«За высокими результатами всегда стоят не только талант и труд самих детей, но и огромная работа педагогов, семей и образовательной среды, способной раскрывать потенциал личности. Партнерство с "Малой академией" для нас — это не разовая инициатива, а вклад в формирование поколения молодых людей, готовых создавать новые решения, двигать вперед науку, образование, культуру. Мы искренне верим, что такие сотрудничества делают науку для детей доступнее и помогают им почувствовать ценность собственных достижений»,— поделилась исполнительный директор фонда Анастасия Сизоненко.

Исполняющий обязанности МБОУДО «Малая академия» Екатерина Городничная отметила: «"Малая академия" дает возможность талантливым детям из разных школ Краснодара проявить себя в тех направлениях, которые им действительно интересны. Этим детям необходим опытный наставник, который способен разглядеть в ребенке весь потенциал и направить его при выборе профессии. Талантливые дети сами стремятся к знаниям, они готовы постигать, но что самое главное — делиться опытом. Старшие дети с удовольствием берут шефство над младшими, направляют и обучают при реализации проектов. Именно в этом мы видим особенную ценность обучения в академии».

На празднике «Созвездие талантов» для учащихся 11-х классов академии прозвучал последний звонок. Фонд семьи Юнановых «Сияние» считает своей ключевой задачей помощь в развитии подрастающего поколения Кубани и продолжит партнерство с «Малой академией» уже в новом учебном году.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ»

фондюнановых.рф