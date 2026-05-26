МИД России объяснил предупреждение о планируемых ударах по Киеву

Заявление МИД России об ударах по Киеву необходимо для информирования международного сообщества, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, МИД хотел избежать претензий в адрес Москвы.

«Международное сообщество было проинформировано о необходимости им принять соответствующие шаги в отношении как своего дипломатического персонала, так и граждан. Для того, чтобы потом не обвинять нашу страну, не предъявлять ей какие-либо претензии, не вызывать наших послов: "А что происходит, а почему?"» — сказала госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).

В российском МИДе заверили, что продолжат информировать международное сообщество о планируемых шагах. «О тех шагах, которые были изложены в нашем заявлении. Это информирование будет проходить исходя из наличия вопросов у этих стран»,— добавила Мария Захарова.

25 мая МИД России заявил, что вооруженные силы страны приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. В ведомстве призвали иностранцев, в том числе дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев «как можно скорее». Это стало ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

