Сбор загрязненного грунта в Туапсе превысил 32 тысячи кубометров

На 26 мая в Туапсе в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки беспилотников, собрали и вывезли более 32,2 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействована группировка численностью 447 человек и 83 единицы техники. В их число входят силы и средства МЧС России.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в Анапе отсыпали 7,4 км пляжных территорий. Песок слоем 50 см разровняли на территории 6,8 км. Работы ведут круглосуточно, параллельно на нескольких участках.

Алина Зорина