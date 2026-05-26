С 2018 года на создание производств на Кубани привлекли 7 млрд рублей софинансирования

С 2018 года бизнес Краснодарского края привлек более 7 млрд руб. софинансирования от Фонда развития промышленности на создание и модернизацию производств. Об этом в ходе пресс-конференции о мерах государственной поддержки инвесторов заявил замдиректора фонда Михаил Михайличенко.

Господин Михайличенко сообщил, что средства направлялись по программам импортозамещения в сфере строительства производств. По его словам, в дальнейшем фонд планирует перейти к более точечной программе и отдавать приоритет нацпроектам по технологическому лидерству.

Ранее он сообщил, что капитализация Фонда развития промышленности Краснодарского края в 2026 году достигла 9,3 млрд руб. С 2018 года рост составил 18,5 раза. По его словам, в 2025 году около 321 промышленного предприятия приняли участие в мероприятиях Фонда развития промышленности Краснодарского края. За прошедший 2025 год фонд заключил 2,7 тыс. контрактов на 4,5 млрд руб. Специалистами было проведено 31 выставочное мероприятие, финансирование которых достигло 134,6 млн руб.

Нурий Бзасежев, Алина Зорина