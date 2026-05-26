На Кубани в сфере МСП заняты 1,4 млн человек

В Краснодарском крае 1,4 млн человек работают в сфере малого и среднего предпринимательства. Частная инициатива представлена во всех отраслях, включая потребительскую сферу, сельское хозяйство, промышленность, строительство и высокотехнологичные секторы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион готов оказывать поддержку бизнесу, и поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. «Спасибо каждому за преданность избранному делу, упорство и отзывчивость. Желаю неиссякаемой энергии, успешных проектов и процветания любимому делу»,— заявил глава региона.

За прошедшие пять лет количество малых и средних предприятий на Кубани выросло на 23,5% и составляет почти 330 тыс. субъектов, а также более 800 тыс. самозанятых граждан. По числу субъектов МСП и количеству самозанятых регион занимает четвертое место в России, а по числу индивидуальных предпринимателей входит в тройку лидеров. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Кубани составляет 27,7%.

