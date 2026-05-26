С заботой о природе: в микрорайоне «Самолет» преображают дубовую аллею

Строительная компания DOGMA бережно относится ко всем своим «зеленым» проектам в каждом жилом комплексе. Сейчас восстановительные высадки новых растений начались в микрорайоне «Самолет» на дубовой аллее. На всей протяженности зеленой зоны появятся более 200 новых саженцев разных пород деревьев.



Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

Раскидистые дубы уже долгое время украшают своей зеленью Западный обход Краснодара. При возведении микрорайона «Самолет» DOGMA с заботой отнеслась к зеленым насаждениям, чтобы сохранить их для будущих поколений. Взрослые дубы требуют особого внимания, и поэтому сейчас на аллее началась обработка от вредителей, она обеспечит здоровый рост деревьев.

Помимо дубов, на аллее планируют высадить ели, сосны, платаны, клены, кипарисы, орехи, ликвидамбары и ивы. Разнообразие пород не только украсит пространство, но и повысит его устойчивость к внешним воздействиям, улучшит микроклимат и обогатит воздух кислородом.

В ближайшие месяцы жители смогут оценить преображение аллеи, которая станет еще более уютной и привлекательной для прогулок. Полностью завершить высадку планируют к концу лета.

«Озеленение в микрорайонах и жилых комплексах — важная часть создания здоровой городской среды. Зеленые насаждения снижают уровень шума и загрязнения воздуха, формируют комфортный микроклимат, дают жителям возможность отдыхать на природе, не покидая район. Особенно ценно, когда в проектах используются разнообразные породы деревьев: они не только украшают пространство, но и делают экосистему устойчивее»,— поделилась Евгения Стяжкина, директор департамента стратегии продукта ГК DOGMA.

Проектное озеленение отражает стремление компании создавать не просто жилые дома, а полноценные пространства для комфортной жизни, где природа органично сочетается с городской средой.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5»