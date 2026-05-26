С заботой о природе: в микрорайоне «Самолет» преображают дубовую аллею
Строительная компания DOGMA бережно относится ко всем своим «зеленым» проектам в каждом жилом комплексе. Сейчас восстановительные высадки новых растений начались в микрорайоне «Самолет» на дубовой аллее. На всей протяженности зеленой зоны появятся более 200 новых саженцев разных пород деревьев.
Раскидистые дубы уже долгое время украшают своей зеленью Западный обход Краснодара. При возведении микрорайона «Самолет» DOGMA с заботой отнеслась к зеленым насаждениям, чтобы сохранить их для будущих поколений. Взрослые дубы требуют особого внимания, и поэтому сейчас на аллее началась обработка от вредителей, она обеспечит здоровый рост деревьев.
Помимо дубов, на аллее планируют высадить ели, сосны, платаны, клены, кипарисы, орехи, ликвидамбары и ивы. Разнообразие пород не только украсит пространство, но и повысит его устойчивость к внешним воздействиям, улучшит микроклимат и обогатит воздух кислородом.
В ближайшие месяцы жители смогут оценить преображение аллеи, которая станет еще более уютной и привлекательной для прогулок. Полностью завершить высадку планируют к концу лета.
«Озеленение в микрорайонах и жилых комплексах — важная часть создания здоровой городской среды. Зеленые насаждения снижают уровень шума и загрязнения воздуха, формируют комфортный микроклимат, дают жителям возможность отдыхать на природе, не покидая район. Особенно ценно, когда в проектах используются разнообразные породы деревьев: они не только украшают пространство, но и делают экосистему устойчивее»,— поделилась Евгения Стяжкина, директор департамента стратегии продукта ГК DOGMA.
Проектное озеленение отражает стремление компании создавать не просто жилые дома, а полноценные пространства для комфортной жизни, где природа органично сочетается с городской средой.
