DOGMA открыла шоурум в квартале бизнес-класса «РИДЗ»

Строительная компания DOGMA открыла демонстрационную квартиру в жилом квартале «РИДЗ». Это позволит покупателям сформировать представление и понять, как будет выглядеть будущий дом: оценить отделку, уровень комфорта и другие детали.

Шоурум представляет собой полностью готовую однокомнатную квартиру площадью 39 кв. метров. Объект доступен к просмотру: выполнен современный ремонт в светлых оттенках, установлена лаконичная мебель и продуманы функциональные зоны для комфортной жизни.

В интерьере сделан акцент на практичность, естественное освещение и рациональное использование пространства, благодаря чему даже компактная площадь остается визуально просторной.

«Покупая квартиру, люди выбирают не просто квадратные метры, а образ жизни, комфорт и ощущение дома. Именно поэтому мы открыли демоквартиру, где можно увидеть готовое пространство, оценить детали и принять решение. Для клиентов это отличный способ погрузиться в атмосферу будущего дома, а для нас — честная демонстрация качества»,— отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.

Посетить шоурум можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по предварительной записи в офисе продаж квартала «РИДЗ» по адресу: Краснодар, ул. Конгрессная, 37А или по телефону 8 (861) 211-42-80.

