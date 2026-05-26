Рубио предупредил о риске эскалации конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность эскалации конфликта на Украине из-за продолжающихся взаимных ударов. Об этом он заявил во время визита в Индию.

Фото: Adnan Abidi / Reuters

«Опасность во всех войнах состоит в том, что по мере их продолжения всегда есть угроза эскалации, того, что они распространятся на что-то новое»,— пояснил господин Рубио (цитата по ТАСС). По его словам, из-за мощных ударов с обеих сторон «все это разворачивается и продолжается».

Марко Рубио также подтвердил готовность США содействовать завершению боевых действий на Украине. При этом американский госсекретарь заметил, что запланированных переговоров между Вашингтоном и Киевом по этому поводу нет. Кроме того, приостановлены трехсторонние встречи с Россией.