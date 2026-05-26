На Кубани в стройотрасли заняты более 30 тысяч человек

Руководитель Национального объединения «Производители строительных материалов и строительной индустрии» по ЮФО Максим Ясенецкий заявил о перспективах развития промышленности строительных материалов в Краснодарском крае. По информации на сегодняшний день, в строительной отрасли Краснодарского края заняты более 30 тыс. человек, сообщил господин Ясенецкий в ходе конференции «Суперкомбо для инвесторов: возможности для реализации проектов в Краснодарском крае».

По его словам, в регионе работают 516 предприятий и более 3 тыс. организаций строительной отрасли. Предприятия Краснодарского края выпускают практически всю линейку продукции, необходимой для строительства и реконструкции зданий и сооружений.

К основным видам продукции относятся газобетонные блоки, цемент, кирпич, железобетонные изделия, гипсовая продукция, сухие строительные смеси, изделия из бетона и стеновые материалы. В регионе также производят общестроительный цемент, портландцемент с минеральными добавками, силикатный кирпич, строительные блоки, сборные конструкции для зданий и сооружений, изделия из искусственного камня и асфальтобетонные смеси.

Как отметил Максим Ясенецкий, по виду экономической деятельности, связанному с производством прочей неметаллической минеральной продукции, значительную часть которой составляют стройматериалы, в январе—ноябре 2025 года объем отгрузки продукции в денежном выражении сократился на 6,8% год к году и составил 107,9 млрд руб.

При этом дополнительный импульс развитию отрасли, по словам спикера, может дать федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», рассчитанный до 2030 года. Реализация инициативы предполагает развитие туристической инфраструктуры, в том числе на азовском побережье, что способно увеличить объем потребления строительных материалов и привлечь новых инвесторов.

Отдельное внимание в ходе выступления уделили перспективам работы с новыми регионами России. По словам Максима Ясенецкого, в субъектах ЮФО и на новых территориях фактически отсутствует собственная промышленность строительных материалов, а значительная часть материальной базы остается завозной. При этом в этих регионах запланированы масштабные объемы строительства, восстановления и капитального ремонта.

Он отметил, что отдельные регионы уже приступили к созданию промышленных парков. Краснодарский край, обладая развитой промышленностью и сырьевой базой, может стать базовым регионом для поставок строительных материалов и технологий на новые территории. В качестве примера он привел данные о количестве предприятий: если на Кубани работают 516 предприятий отрасли, то в ЛНР — 52.

По словам спикера, дополнительным преимуществом Краснодарского края остается экспортный потенциал. Наличие крупных морских портов позволяет региону развивать экспортное направление и расширять поставки строительных материалов. Развитая промышленная инфраструктура и сырьевая база, по оценке Максима Ясенецкого, создают условия для выхода Краснодарского края в число лидеров отрасли строительных материалов.

Нурий Бзасежев, Мария Удовик