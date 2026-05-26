Капитализация Фонда микрофинансирования субъектов МСП Кубани достигла 4,1 млн рублей

Капитализация Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края превышает 4,1 млн руб. Об этом в ходе пресс-конференции о мерах государственной поддержки инвесторов заявила исполнительный директор организации Оксана Слюсарева.

По ее словам, капитализация фонда за весь период деятельности составляет 4,12 млн руб. Всего фондом за все время работы выдано более 9 тыс. займов на общую сумму 18,9 млрд руб.

Оксана Слюсарева отмечает, что в распоряжении фонда есть 21 вид займов. Минимальная сумма составляет 5 млн руб., а максимальный срок — три года. Ставки по займам варьируются от 0,1 до 6,5% по приоритетным направлениям.

По словам исполнительного директора фонда, займы не предоставляются предприятиям, осуществляющим добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных. Под запрет на выдачу займов также попадают кредитные организации, страховые, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг и ломбарды. Чаще всего отказы в предоставлении займов связаны с наличием негативной кредитной истории, низкой степенью легализации бизнеса, а также наличием негативной деловой репутации.

Нурий Бзасежев, Алина Зорина