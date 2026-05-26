Инвестпроекты на 117 млрд рублей реализовали на Кубани при поддержке банка

За последние десять лет в Краснодарском крае реализовали и продолжают развивать ряд крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 117 млрд руб. при поддержке АО «Россельхозбанк». Проекты охватывают агропромышленный сектор, промышленное производство, переработку, транспортную инфраструктуру и логистику, рассказал представитель краснодарского филиала АО «Россельхозбанк» Олег Майданов в ходе пресс-конференции «Суперкомбо для инвестора: возможности для реализации инвестиционных проектов в Краснодарском крае».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Одним из крупнейших проектов стала закладка садов интенсивного типа общей площадью 701 га. В рамках работ внедрили шпалерные технологии, системы орошения и противоградовой защиты. Кроме того, построили складские комплексы для хранения сельскохозяйственной продукции.

В Геленджике реализовали проект строительства и оснащения винодельческого предприятия «Шато де Талю». В состав комплекса вошли дегустационный зал, ресторан и специализированная площадка для проведения дегустаций. Проект направили на развитие винодельческой инфраструктуры региона.

Среди крупных промышленных проектов выделяют развитие предприятия «Новоросметалл». В рамках проекта организовали сталепрокатное производство мощностью 500 тыс. т готовой продукции в год. Реализация проекта позволила расширить производственные мощности предприятия.

Значительным проектом стала модернизация «КНГК-ИНПЗ». В ходе работ выполнили подключение к трубопроводной системе, реконструкцию приемо-сдаточного пункта, железнодорожной эстакады и резервуарного парка №6. Также построили установку ЛОУ-АВТ-6 и комплекс по производству автобензина и ароматических углеводородов мощностью 1,52 млн т в год.

В Белореченском районе Краснодарского края реализовали проект строительства тепличного комплекса общей площадью 32 га. Проект направили на развитие круглогодичного производства овощной продукции.

Еще одним направлением стало создание животноводческого комплекса в Усть-Лабинском районе. Производственная площадка рассчитана на содержание 50 тыс. голов в год. Проект реализовали в рамках расширения агропромышленного производства.

В Сочи выполнили строительство и модернизацию основных фондов племенного форелеводческого завода «Адлер». Работы провели на площадке в селе Казачий Брод Адлерского района. Проект предусматривает развитие рыбоводческого производства и обновление инфраструктуры предприятия.

В Новороссийске реализовали реконструкцию зернового терминала КСК. В рамках проекта увеличили мощности по приему и хранению зерна, а также организовали дополнительную линию загрузки и выгрузки продукции. Реализация проекта позволила расширить возможности терминального комплекса и повысить эффективность обработки грузов.

Нурий Бзасежев, Мария Удовик