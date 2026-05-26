Критикуя многословие, Даниил Хармс однажды заметил, что нет ничего скучнее на свете, чем рассказы о своем сне. Действительно, попытки описать свои сладкие грезы или кошмары другому часто оказываются неудачными. Может, потому что они слишком личные?

Итальянские психологи проанализировали больше 3 тыс. дневниковых записей о сновидениях и событиях предыдущего дня, зафиксированных взрослыми участниками эксперимента. Нейросеть разложила все на составляющие и резюмировала, что содержание снов неразрывно связано с тремя факторами.

У тех, кто часто уходит в свои мысли и витает в облаках, сны оказались более бессвязными и фрагментированными. А те, кто считает ночные видения важным источником инсайтов, видят более яркие и эмоционально насыщенные сюжеты. Второй важный нюанс — повседневные заботы. После тяжелого рабочего дня в снах всплывают задачи, незаполненные таблицы и, например, сообщение от начальника. Третье, самое интересное — макроконтекст.

Данные собирали в апреле-мае 2020 года, на пике локдауна. Тогда людям массово снились ограничения, клетки и чувство западни, то есть мозг честно отражал внешний контекст. Наши личные качества, ежедневная рутина и социальный фон — все это замешивается в ночной коктейль. И если там погони, перестрелки, конец света или постоянные экзамены, возможно, нужно чуть поправить реальность.

Анна Кулецкая