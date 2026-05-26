Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле в День города выступит группа «Интонация»

В Ярославле 30 мая в рамках празднования Дня города выступит группа «Интонация», сообщила заммэра Елена Волкова на открытом совещании в мэрии.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Группа популярна как автор саундтреков к сериалу «Молодежка». Среди ее самых известных песен — «Пускай», «Скажи, как мне жить», «Прости», «Осень» и другие. Концерт пройдет в завершении празднования Дня города на Советской площади, с 22:15 до 23:00.

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал полную программу празднования Дня города.

Алла Чижова

Новости компаний Все