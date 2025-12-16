Защита бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова убедила суд сделать процедуру его допроса закрытой для СМИ. По словам адвокатов, сведения, которые может сообщить суду экс-чиновник, содержат государственную тайну относительно некой «секретной стройки». Господин Власов обвиняется в получении взятки от генподрядчика объектов Василия Хеймана, в том числе — в Херсонской области. Защита бывшего вице-губернатора настаивает на проведении лингвистической экспертизы аудиозаписи разговора их подзащитного с предполагаемым взяткодателем, убеждая, что разговор фигурантов не содержит информации о взятке, а носит сугубо хозяйственный характер.

В понедельник, 15 декабря, в Первомайском районном суде Краснодара состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Кубани Сергея Власова. Он, напомним, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В очередном заседании, на котором присутствовал корреспондент «Ъ-Кубань», судья Виталий Смоляров выслушал ходатайства защиты, часть которых отклонил, и приступил к допросу обвиняемого. Адвокаты Сергея Власова ходатайствовали перед судом, чтобы данный процесс сделали закрытым для прессы, поскольку в показаниях фигуранта могут прозвучать сведения, содержание государственную тайну. «Речь пойдет о некой секретной стройке»,— сказал адвокат. Представитель гособвинения не возражал, судья удовлетворил ходатайство.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», уголовное дело в отношении Сергея Власова возбудили 5 июня 2024 года. Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщала, что он, занимая должность вице-губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе. Господин Власов якобы использовал свой авторитет для решения различных проблем взяткодателя и не принимал никаких мер, чтобы остановить его противоправную деятельность. Речь, в частности, шла о взятке в 3 млн руб., которые якобы передал Сергею Власову руководитель НАО «Региональная строительная компания» Василий Хейман.

Должность «строительного» вице-губернатора Сергей Власов покинул 27 мая 2024 года после разговора с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Как позднее пояснил сам господин Кондратьев, его не устроили объяснения Власова о причинах затягивания ввода в эксплуатацию детской краевой больницы. При этом губернатор отметил, что были и другие причины для отставки его заместителя.

Сергей Власов родился 19 сентября 1991 года в городе Боровичи Новгородской области. В 2013 году окончил Военно-космическую академию Можайского. В 2016 году прошел повышение квалификации военных специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения. С апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края. В декабре 2021 года возглавил ведомство. С марта 2022 года руководил департаментом строительства Краснодарского края, 1 декабря 2022 года стал вице-губернатором.

В заседании суда 15 декабря 2025 года адвокаты Сергея Власова пытались построить линию защиты на отсутствии прямых доказательств того, что их подзащитный брал взятку или оказывал покровительство взяткодателю. Представители обвиняемого ходатайствовали перед судом на необходимости проведения лингвистической экспертизы записи разговоров их подзащитного с Василием Хейманом. Именно эта аудиозапись, по словам участников процесса, является главным аргументом обвинения. Ранее суд отклонил ходатайство о приобщении к делу такой экспертизы, сделанной на средства господина Власова, указав в качестве одной из причин своего решения — непредупреждение авторов лингвистического исследования об ответственности за дачу ложных показаний.

«В настоящей стенограмме нет прямого или завуалированного требования, просьбы, угрозы, предложения заплатить собеседнику. Отсутствуют прямые или косвенные фразы: “дай мне деньги”, “передай столько-то”, “заплати за что-то лично мне”. Нет вымогательских формулировок: “иначе у тебя будут проблемы”. Следовательно, лингвистические признаки побуждения к передаче денежных средств не усматриваются. В стенограмме нет указаний на то, что кто-либо соглашается и подтверждает получение денег от собеседника. Встречаются общее обсуждение вопросов финансов»,— сообщил суду один из адвокатов Сергея Власова.

По версии защиты, вице-губернатор и Василий Хейман обсуждали обычные моменты хозяйственной деятельности, а деньги, упомянутые в разговоре, якобы предназначались для оплаты услуг подрядчиков и субподрядчиков. Хейман якобы говорит Власову, что он «закинет ему деньги», но на какие цели — непонятно, утверждают адвокаты.

Хейман, по данным «Ъ», является ключевым свидетелем в уголовном деле не только Сергея Власова, но и еще одного бывшего «строительного» вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, арестованного 22 мая 2025 года и обвиненного в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Речь в уголовном деле также идет о строительных проектах в Херсонской области. Господин Нестеренко полностью признал вину, сотрудничает со следствием и находится под домашним арестом. Василий Хейман отправился в зону СВО, его собственное уголовное дело о взяточничестве приостановлено.

Адвокаты предложили суду назначить независимую судебную экспертизу аудиозаписи разговоров Сергея Власова и Василия Хеймана. Представитель прокуратуры указал, что возражает против проведения такой экспертизы, поскольку обвинение, по его словам, строится на совокупности факторов, разговор фигурантов на записи носит бытовой характер и не содержит специальные термины или иностранные слова, которые требуют толкования лингвистов. Более того, по словам гособвинителя, в настоящий момент не допрошен сам обвиняемый. В итоге стороны приняли решение вернутся к вопросу о необходимости проведения лингвистической экспертизы записи разговоров Власова и Хеймана после допроса бывшего вице-губернатора, который производится в закрытом режиме.

Санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ, инкриминируемой Сергею Власову, предусматривает наказания в виде штрафа в размере от 80-кратной до 100 кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Дмитрий Михеенко