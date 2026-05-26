В Крыму объявили беспилотную опасность

На территории Республики Крым днем 26 мая объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Сейчас над территорией Крыма работает ПВО. Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее на территории региона уже объявляли беспилотную опасность в ночь на 26 мая. Согласно данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым ликвидировали 59 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты в период с 20:00 25 мая до 07:00 26 мая. Беспилотники также уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей.

