Иран анонсировал подорожание нефти до $200 из-за «военных авантюр» США

Пока власти США «продолжают свои военные авантюры» на Ближнем Востоке, соглашения с Ираном достигнуто не будет, заявил представитель центрального оперативного штаба ВС Ирана Эбрагим Зольфагари. Он считает, что действия США приведут к росту цен на нефть.

«Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Готовьтесь к нефти по $200 (за баррель.— "Ъ")»,— написал господин Зольфагари в соцсети Х.

По данным Fox News, сегодня ночью вооруженные силы США «в целях самообороны» нанесли удары по югу Ирана. Сообщалось, что американские силы уничтожили два катера, которые использовались для установки мин, и позицию зенитного ракетного комплекса. Информации о пострадавших нет.

Цены на нефть стали расти после того, как в конце февраля Иран закрыл проход через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. Через морской коридор шло более 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. По данным Bloomberg, американские власти уже готовятся к скачку цен на нефть до $200.

