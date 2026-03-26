Bloomberg: США готовятся к скачку цен на нефть до $200

В администрации президента США изучают, как скажется на экономике возможный скачок цен на нефть до $200 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, американские власти хотят убедиться в готовности ко всем непредвиденным обстоятельствам, в том числе к затяжному конфликту на Ближнем Востоке.

По данным агентства, еще до начала военной операции США против Ирана глава американского Минфина Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Как утверждают источники, высокопоставленные чиновники министерства «уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин». В Белом доме США назвали это утверждение ложным, заверив, что господин Бессент подобной обеспокоенности не выражал.

По прогнозу Bloomberg, если нефть будет в течение нескольких месяцев держаться на уровне $170, это приведет к росту инфляции в США и Европе и снижению темпов экономического роста. Уровня в $200 за баррель нефть достигала только в 2008 году, и сейчас такая цена стала бы «огромным шоком для мировой экономики», отмечает агентство.

В середине марта все 32 страны-члена Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить рекордные 400 млн баррелей топлива из стратегических запасов для борьбы с резким ростом мировых цен на горючее. На этой неделе поручение президента США Дональда Трампа отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре вернуло цены на нефть ниже $100 за баррель. Goldman Sachs повысил прогноз по нефти Brent на этот год до $85.

