На территории Кубани объявлена авиационная опасность

Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Предупреждения об этом жители региона получили от РСЧС.

Сейчас на территории Краснодарского края действует угроза падения взрывных устройств. Жителей и гостей города призывают отойти от окон и укрыться в защищенном помещении — защитном сооружении, заглубленном помещении или в подвале.

Если опасность настигла на улице, следует укрыться в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. Если вы находитесь в автомобиле, следует выйти из него и спрятаться в безопасном месте.

При обнаружении обломков взрывных устройств нельзя к ним подходить, следует звонить по номеру «112».

«Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителям и гостям региона советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.

Алина Зорина