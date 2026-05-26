Около 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 26 мая, не менее 40 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

В период с 09:00 до 17:00 подача электричества будет ограничена по улицам: Новороссийская, Измаильская, Рымнинская, Ратной Славы, Комарова, Куликово Поле, Промышленная, 70 лет октября, Думенко, Рашпилевская, Нефтяная, Гаражная, Офицерский пр., Лузана, Балтийская, Волжская, Почтовое отделение, Сормовская, Уральская, 16 Полевой участок, Очаковская, Щербины Федора, Заводовского, Тверская, 2 Тверская, Бабича атамана, Тепличная, Солнечная, 1 Гвардейская, 16 Полевой участок, Волховская, 40 лет победы, Армавирская, Главная, Кутузова, Буденного, Айвазовского 1 пр., Стасова, Костылева и Сидоренко.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина