Ночью в Туапсе была объявлена ракетная опасность

Прошедшей ночью на территории Туапсе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Ракетная опасность на территории муниципалитета была объявлена около 23:16 мск. В период ее действия жителям и гостям города необходимо позаботиться о своей безопасности и по возможности оставаться в укрытиях.

Отмена ракетной опасности была объявлена около 01:50 мск.

Алина Зорина