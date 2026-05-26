«Компании могут начать чаще компенсировать дефицит персонала переработками»

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Соответствующий документ появился на сайте опубликования правовых актов. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что работать сверхурочно ради дополнительного заработка готовы 90% россиян. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Международный HR-эксперт и основатель HR-академии Элла Деткова рассказала «Ъ-Кубань», как эта законодательная инициатива отражает попытку бизнеса адаптироваться к кадровому дефициту, и почему для Кубани она особенно чувствительна из-за сезонной экономики, туризма и смежных отраслей.



«Увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год — это не столько про "работать больше", сколько про попытку легализовать уже существующее напряжение на рынке труда. Бизнес давно живет в ситуации, когда людей в определенных нишах критически не хватает, сроки нельзя перенести, а производственные и сервисные циклы требуют непрерывности.

Новый лимит может стать для работодателей инструментом гибкости, но только при грамотном управлении. В противном случае он быстро превратится в инструмент латания кадровых дыр.

Главный риск — компании действительно могут начать чаще компенсировать дефицит персонала переработками вместо грамотно выстроенной системы управления персоналом: системного найма, обучения и пересмотра производительности.

Для бизнеса это выглядит сейчас проще: можно не искать нового сотрудника, а загрузить сильного текущего. Но это краткосрочная логика и не для работы вдолгую.

Сильные сотрудники выдерживают больше, но именно они первыми уходят, когда понимают, что их надежность стала основанием для постоянной перегрузки. Сами работники сегодня готовы соглашаться на дополнительную занятость ради дохода, особенно в отраслях с невысоким базовым уровнем оплаты. Готовность работать сверх нормы не равна готовности жить в режиме хронической усталости.

Если переработки становятся системой, а не исключением, растут выгорание, ошибки, травматизм, конфликтность и текучесть. Особенно чувствительны к этому производство, строительство, логистика, ритейл, HoReCa, медицина, сельское хозяйство и сезонные сервисы.

Для HR-служб поправки означают не послабление, а усиление ответственности. Придется точнее считать нагрузку, прозрачнее оформлять согласие, пересматривать графики, мотивацию и систему восстановления. Удержание теперь будет строиться не только вокруг зарплаты, но и вокруг справедливости: кто перерабатывает, как это оплачивается, кто получает дополнительные дни отдыха, а кто постоянно закрывает чужие пробелы.

Баланс возможен только при трех условиях: переработка должна быть добровольной, оплаченной и управляемой.

Работодателю важно заранее определить справедливые лимиты внутри компании, вести учет часов, не ставить сверхурочную работу на одних и тех же людей и параллельно сохранять найм. Сверхурочные не должны заменять работу руководителей: управленческую работу с оргструктурой, производительностью и кадровым резервом.

Для Краснодарского края проблема особенно актуальна. Регион растет, экономика сезонна, нагрузка распределяется неравномерно. Туризм, АПК, строительство, логистика, розница и общественное питание могут почувствовать эффект поправок первыми — для них новый лимит может стать временной "подушкой" в пиковые периоды. Но стратегически кадровый дефицит Кубани такая мера не решит. Нехватку персонала решают не переработками, а созданием работающей кадровой политики: повышением управляемости, подготовкой людей, сильными руководителями и честными условиями труда».