Трамп: уран из Ирана будет передан в США или уничтожен на месте

Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану. По его словам, иранский обогащенный уран будет либо передан США для дальнейшего уничтожения, либо уничтожен «на месте» или «в другом приемлемом месте».

«Обогащенный уран (ядерная пыль!) будет либо немедленно передан США для доставки домой и уничтожения, либо — что предпочтительнее — уничтожен на месте в сотрудничестве с Ираном или в другом приемлемом месте при участии МАГАТЭ»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Отказ от обогащенного урана — одно из основных требований США к Ирану для завершения конфликта. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Иран готов вывезти запасы обогащенного урана в Китай. Тегеран опровергал подобную информацию.