Опубликована программа празднования 1016-летия Ярославля

В Ярославле 30 мая, в субботу, состоится празднование Дня города. Опубликована программа мероприятий.

Главная сцена будет на Советской площади. Мероприятия там будут идти с 12:00 до 23:00. Запланированы творческая программа «Ярославль фестивальный», концерт «Рок-н-ролл жив», кавер-батлы, большое городское караоке с участием группы «Голливудс», гастрофестиваль. В сквере на улице Андропова откроется фестиваль творчества: будут представлены изделия народных художественных промыслов и ремесел.

Празднование в парке на острове Даманском будет идти с 12:00 до 22:00. Там пройдут фестиваль национальной кухни «Рецепты единства», пижамная вечеринка, поролоновое шоу, семейное караоке, показ фильмов. На сцене состоятся баттл-ринг поэтов-песенников заслуженного деятеля искусств России Александра Шаганова и заслуженного артиста России Симона Осиашвили, выступления белорусской певицы Анастасии Тиханович, московского семейного музыкального театра «ОстроваДуши» и группы «Фристайл».

Еще одной площадкой празднования станет КСК «Вознесенский». Там с 12:00 до 23:00 будет проходить молодежный фестиваль «Открытая крыша», включающий спортивно-танцевальную разминку, «театр на колесах», танцевальный мастер-класс, концерт стендап-клуба, барабанное шоу.

На площади Труда с 12 до 21 часа будут работать выставка редких автомобилей, фотозоны с ретро-машинами, площадка «Автозвук», интеллектуальная площадка по автомобилестроению разных стран.

На Стрелке с 8:00 до 19:00 пройдут праздник «Спортивный Ярославль» и забег. В акватории Волги с 13 до 14 часов состоится парусная регата «Кубок Ярославля в классе яхт 69F». На площадке у колеса обозрения с 14 до 21 часа пройдет рок-фестиваль «Территория».

Праздничный салют запланирован на 23:00 на нижнем ярусе Стрелки. С программой празднования Дня города в районах можно познакомиться на сайте. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал схему дорожных перекрытий в День города.

Алла Чижова