Жители Калининградской области впервые получили сообщения об угрозе БПЛА

Опасность атаки БПЛА была объявлена 25 мая в Калининградской области. Об этом сообщили в РСЧС по региону. «Внимание! Сигнал "Беспилотная опасность"!»— говорилось в сообщении.

В Росавиации сообщили о введении ограничений в международном аэропорту Калининграда (Храброво). В ведомстве пояснили, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Позднее вечером аэропорт Калининграда возобновил штатную работу.

«РИА Новости» отмечает, что жители региона «впервые за последние годы» получили предупреждение от МЧС о беспилотной опасности.