У судей нашлась богатая родня

По поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова в Генпрокуратуру направлены материалы для предъявления исков сразу двум судьям. Проверки показали, что стоимость активов, оформленных в том числе на родственников, не соответствует задекларированным доходам судей Арбитражного суда Москвы Дарьи Федоровой и Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Альбины Адзиновой.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России по поручению Игоря Краснова направил в прокуратуру материалы для предъявления исков двум судьям, сообщили 25 мая в пресс-службе ВС. «Основанием явились выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам»,— пояснили там.

Судья Арбитражного суда Москвы Дарья Федорова работает в судебной системе с 2009 года. В своей нынешней должности состоит с 2018 года.

Во время проверки было установлено, что в 2020 и 2022 годах Дарья Федорова приобрела в столице дорогостоящие объекты недвижимости общей площадью 113 кв. м. Их покупка обошлась более чем в 30 млн руб., тогда как совокупный размер официальных доходов госпожи Федоровой составил, по данным проверяющих, 10 млн руб.

Чтобы создать видимость законности приобретения квартиры и двух апартаментов, госпожа Федорова, как было установлено, оформила ипотечные кредиты, которые за нее погашали третьи лица. Кроме того, часть долга судья вернула наличными, которые снимала со своего незадекларированного банковского счета. В частности, было задокументировано совершение таких операций на сумму более 5 млн руб.

Чтобы скрыть противоправно приобретенные активы, все имущество Дарья Федорова оформила на свою безработную сестру, у которой не имелось официальных источников дохода.

Куда более внушительное количество движимого и недвижимого имущества оказалось оформлено на многочисленных родственников судьи Верховного суда КЧР Альбины Адзиновой, являвшейся претендентом на должность зампреда ВС республики.

В судебную систему госпожа Адзинова пришла на три года раньше, чем ее московская коллега. С 2006 по 2011 год она работала судьей Хабезского районного суда КЧР, откуда и перешла в республиканский Верховный суд. Здесь она занимает высокий пост председателя состава судебной коллегии по гражданским делам.

В ходе проверки было установлено, что в период с 2016 по 2025 год родственники Альбины Адзиновой оформили в собственность транспортные средства премиум-класса и дорогостоящую недвижимость.

В числе активов оказались десять автомобилей, пять жилых домов общей площадью более 1 тыс. кв. м, девять квартир, в том числе в Москве (общая площадь — более 750 кв. м), пять нежилых помещений (почти 363 кв. м), а также десять земельных участков в КЧР площадью свыше 90 тыс. кв. м.

Все это имущество было приобретено в период судебной деятельности госпожи Адзиновой и обошлось более чем в 130 млн руб. По данным налоговиков, совокупные расходы на вышеуказанные покупки значительно превышают общий доход семьи кандидата на должность зампреда Верховного суда КЧР за рассматриваемый период. В частности, за минувшие десять лет ее 17 родственников заработали в общей сложности 66 млн руб., а сама судья Адзинова — чуть более 15 млн руб. При этом в собственности у последней имеются только две небольшие квартиры — в Черкесске и Ставрополе, купленные в 2021 и 2025 годах за 1,5 млн руб. и 6,7 млн руб. соответственно.

Некоторые родственники судьи, доход которых за указанный период не дотягивал и до 200 тыс. руб., обзавелись в это время квартирами и земельными участками на миллионы рублей.

Самым же богатым родственником Альбины Адзиновой оказался 28-летний супруг ее дочери Амир Бавов, работающий финансовым аналитиком службы логистики ООО «ТД фирма Меркурий», производящего питьевую воду. В 2018 году он стал владельцем новой Toyota Camry, а в декабре 2023 года на его имя было зарегистрировано право собственности на пятикомнатную квартиру площадью 234 кв. м стоимостью 82 млн руб. и нежилого помещения (8 млн руб.) в жилом комплексе премиум-класса «Золотые ключи-2» на Минской улице в Москве. Совокупный же официальный доход супругов Бавовых за 2015–2023 годы, как установили проверяющие, составил всего 4,6 млн руб., чего было явно недостаточно для приобретения имущества стоимостью более 91 млн руб.

Олег Рубникович