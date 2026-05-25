У судей нашлась богатая родня
Игорь Краснов передал в прокуратуру материалы для подачи исков
По поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова в Генпрокуратуру направлены материалы для предъявления исков сразу двум судьям. Проверки показали, что стоимость активов, оформленных в том числе на родственников, не соответствует задекларированным доходам судей Арбитражного суда Москвы Дарьи Федоровой и Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Альбины Адзиновой.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Верховный суд (ВС) России по поручению Игоря Краснова направил в прокуратуру материалы для предъявления исков двум судьям, сообщили 25 мая в пресс-службе ВС. «Основанием явились выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам»,— пояснили там.
Судья Арбитражного суда Москвы Дарья Федорова работает в судебной системе с 2009 года. В своей нынешней должности состоит с 2018 года.
Во время проверки было установлено, что в 2020 и 2022 годах Дарья Федорова приобрела в столице дорогостоящие объекты недвижимости общей площадью 113 кв. м. Их покупка обошлась более чем в 30 млн руб., тогда как совокупный размер официальных доходов госпожи Федоровой составил, по данным проверяющих, 10 млн руб.
Чтобы создать видимость законности приобретения квартиры и двух апартаментов, госпожа Федорова, как было установлено, оформила ипотечные кредиты, которые за нее погашали третьи лица. Кроме того, часть долга судья вернула наличными, которые снимала со своего незадекларированного банковского счета. В частности, было задокументировано совершение таких операций на сумму более 5 млн руб.
Чтобы скрыть противоправно приобретенные активы, все имущество Дарья Федорова оформила на свою безработную сестру, у которой не имелось официальных источников дохода.
Куда более внушительное количество движимого и недвижимого имущества оказалось оформлено на многочисленных родственников судьи Верховного суда КЧР Альбины Адзиновой, являвшейся претендентом на должность зампреда ВС республики.
В судебную систему госпожа Адзинова пришла на три года раньше, чем ее московская коллега. С 2006 по 2011 год она работала судьей Хабезского районного суда КЧР, откуда и перешла в республиканский Верховный суд. Здесь она занимает высокий пост председателя состава судебной коллегии по гражданским делам.
В ходе проверки было установлено, что в период с 2016 по 2025 год родственники Альбины Адзиновой оформили в собственность транспортные средства премиум-класса и дорогостоящую недвижимость.
В числе активов оказались десять автомобилей, пять жилых домов общей площадью более 1 тыс. кв. м, девять квартир, в том числе в Москве (общая площадь — более 750 кв. м), пять нежилых помещений (почти 363 кв. м), а также десять земельных участков в КЧР площадью свыше 90 тыс. кв. м.
Все это имущество было приобретено в период судебной деятельности госпожи Адзиновой и обошлось более чем в 130 млн руб. По данным налоговиков, совокупные расходы на вышеуказанные покупки значительно превышают общий доход семьи кандидата на должность зампреда Верховного суда КЧР за рассматриваемый период. В частности, за минувшие десять лет ее 17 родственников заработали в общей сложности 66 млн руб., а сама судья Адзинова — чуть более 15 млн руб. При этом в собственности у последней имеются только две небольшие квартиры — в Черкесске и Ставрополе, купленные в 2021 и 2025 годах за 1,5 млн руб. и 6,7 млн руб. соответственно.
Некоторые родственники судьи, доход которых за указанный период не дотягивал и до 200 тыс. руб., обзавелись в это время квартирами и земельными участками на миллионы рублей.
Самым же богатым родственником Альбины Адзиновой оказался 28-летний супруг ее дочери Амир Бавов, работающий финансовым аналитиком службы логистики ООО «ТД фирма Меркурий», производящего питьевую воду. В 2018 году он стал владельцем новой Toyota Camry, а в декабре 2023 года на его имя было зарегистрировано право собственности на пятикомнатную квартиру площадью 234 кв. м стоимостью 82 млн руб. и нежилого помещения (8 млн руб.) в жилом комплексе премиум-класса «Золотые ключи-2» на Минской улице в Москве. Совокупный же официальный доход супругов Бавовых за 2015–2023 годы, как установили проверяющие, составил всего 4,6 млн руб., чего было явно недостаточно для приобретения имущества стоимостью более 91 млн руб.