Глава Рыбинска прокомментировал строительство нового моста через шлюз

В Рыбинске построят новое мостовое сооружение правее существующего моста через шлюз. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с предложением о строительстве нового моста с федеральным софинансированием вышел Минтранс России. Господин Рудаков сообщил, что соответствующая договоренность с ведомством достигнута.

«Мы договорились, что будет построен однопролетный мост по типовому проекту. У нас не будет прекращения движения на период строительства. Это для города, конечно, большой плюс. Мост введем в эксплуатацию — старый выведем»,— сказал глава Рыбинска.

Мост Рыбинского шлюза построен в 1941 году. В 2025 году мост закрывали на 18 дней для движения машин из-за проведения ремонтных работ.

Алла Чижова