Минтранс предложил построить новый мост через Рыбинский шлюз

Минтранс России предложил проработать возможность строительства нового моста через Рыбинский шлюз. Об этом сообщили в ведомстве после встречи министра транспорта Андрея Никитина и губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Фото: Администрация Рыбинска

«В ходе встречи поднята тема состояния автомобильно-железнодорожного моста через шлюзы Рыбинского гидроузла. Минтранс России предлагает проработать возможность строительства нового моста с федеральным софинансированием и последующим прекращением движения по существующему сооружению»,— сообщили в минтрансе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мост Рыбинского шлюза построен в 1941 году. В 2025 году мост закрывали на 18 дней для движения машин из-за проведения ремонтных работ. Тогда ремонт называли срочным, поясняя, что необходимость проведения работ была выявлена еще в 2022 году, но из-за ремонта моста через Волгу работы были отложены.

Алла Чижова