В Крымском районе обезвредили 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники регионального управления Росгвардии обследовали и уничтожили 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Опасные предметы были найдены в водоемах Крымского района, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сообщается, что в поселке Жемчужном в русле реки местные жители обнаружили артиллерийский снаряд калибра 85 мм. Еще 12 взрывоопасных предметов специалисты извлекли со дна реки в хуторе Новоукраинском. Среди них — десять минометных мин и две ручные гранаты, покрытые сильной коррозией.

После осмотра все боеприпасы вывезли в карьер и ликвидировали с соблюдением необходимых мер предосторожности. В Росгвардии также напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается к ним прикасаться, перемещать их или пытаться осмотреть самостоятельно. О подобных находках следует немедленно информировать правоохранительные органы или экстренные службы.

Алина Зорина