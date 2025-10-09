Заявление об отставке Виктора Момотова рассмотрят без его участия

В распоряжении “Ъ” оказалось заявление бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова, выступающего ответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры на 9 млрд руб. В нем скандально известный служитель Фемиды просит освободить его от должности председателя важнейшего органа судебного сообщества — Совета судей России, убрав заодно и из членов совета.

Заявление господин Момотов мотивирует «собственным желанием», очевидно понимая, что после удовлетворения иска его могут выгнать с должности по отрицательным мотивам как лицо, уличенное в коррупционном правонарушении. Дата рассмотрения заявления пока не назначена, однако в окружении самого господина Момотова “Ъ” сообщили, что документ будет рассмотрен без его непосредственного участия.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Виктор Момотов

Само заявление было подано в совет 8 октября, когда на заседании Останкинского райсуда Москвы, рассматривающего иск Генпрокуратуры было заявлено, что господин Момотов типичный представитель «кубанского правосудия», при котором «решения судов принимались не в результате судебных баталий, а в результате личного знакомства и коррупционных вмешательств». Создал его экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, с которого были взысканы коррупционные активы, оцениваемые в 13 млрд. Он же помог попасть в Верховный суд Виктору Момотову, не имевшему отношения к судебной системе.

