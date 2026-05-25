Не зенит, но и не провал

Завершившийся в минувший уикенд Суперфиналом FONBET Кубка России по футболу отечественный футбольный сезон, как обычно, стал для “Ъ” поводом посмотреть, как выглядят Российская премьер-лига (РПЛ) и ее финишировавший неделей раньше чемпионат на фоне флагманских европейских — так называемой большой пятерки из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Выводы тоже обычные: есть аспекты, в которых РПЛ до нее далеко-далеко, но есть и такие, что даже перед «большой пятеркой» не стыдно.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Второй год подряд «Зенит» (в голубой форме) и «Краснодар» отчаянно борются за звание лучшего клуба России, оторвавшись от остальных

Чемпион Сменяемость чемпионов — черта, придающая привлекательности любому первенству, зыбкость иерархии — скорее достоинство, чем недостаток. И в этом смысле не очень понятно, как воспринимать то, что произошло в первенстве российском. Чемпион формально сменился. Но золото досталось «Зениту», который до прошлогоднего успеха «Краснодара» выиграл его шесть раз подряд. Ну то есть чемпион — вполне привычный, по сути доминирующий. В то же время на скучное — скучное, разумеется, не для поклонников конкретного петербургского клуба, а для львиной доли потребителей продукта, к нему как минимум равнодушных,— доминирование команды, обладающей самыми богатыми ресурсами и умело ими пользующейся, не похоже, потому что «Зенит» обошел «Краснодар» «на флажке», в предпоследнем туре. Но при этом невозможно отделаться от мысли, что второй сезон, кроме краснодарцев, никто зенитовцам конкуренцию толком составить не может, а еще от мысли, что раньше, в те уже довольно далекие времена, когда отечественный футбол еще был настолько благополучен, что мог перехватывать у представителей «большой пятерки» дорогущих игроков, все равно было намного веселее. В период с 2002 по 2018 год золото брали пять клубов: ЦСКА, «Спартак», «Рубин», «Зенит» и «Локомотив». И никто из них не смог задержаться на верхушке дольше чем на сезон. Сейчас тяжело представить, что подобная чехарда может возродиться. В «большой пятерке» в этом сезоне сюжеты были разными. Довольно пресными они получились во французском, немецком и испанском чемпионатах. Для ПСЖ, взявшего пятое золото подряд, внутреннее первенство, в котором и ближайшие преследователи на фоне парижан — карлики, вновь было чем-то вроде разминки перед матчами Лиги чемпионов. «Бавария» в 2024 году пропустила вперед засиявший тогда «Байер», но после этого слабостей себе не позволяет и до нынешнего трофея домчалась с гигантским отрывом. «Барселона» тоже защитила прошлогодний титул без проблем. Доставить их мог, как обычно, один-единственный соперник — «Реал», но у мадридцев опять мало что клеилось. В двух чемпионатах сюжеты были куда любопытнее. В Италии «Интер» взял убедительный реванш у «Наполи» за прошлогоднее поражение в «золотой гонке», а в Англии в жесткой рубке с «Манчестер Сити» чемпионское звание после 22-летнего перерыва выиграл несколько сезонов на него облизывавшийся «Арсенал», который еще и в финал Лиги чемпионов, чтобы 30 мая пободаться в нем с ПСЖ, пробился. А «Ливерпуль», чемпион 2025 года, остался пятым.

Уровень конкуренции В этом чемпионате России, как и в тех, что финишировали в позапрошлом и прошлом годах, владельцы всех трех медалей, включая ценнейшую, определились в заключительном туре. В этом чемпионате успели полидировать четыре клуба, пусть лидерство «Локомотива» и ЦСКА было недолгим и пришлось на осеннюю часть турнира. В этом чемпионате России траектории некоторых ведущих команд выписывали забавные кренделя. «Спартак» умудрился побывать даже за пределами десятки, но после зимнего перерыва добавил так, что чуть не перехватил у «Локомотива» бронзу и обыграл «Краснодар» в Суперфинале FONBET Кубка России по футболу. «Большая пятерка» может обзавидоваться. В ней все чемпионства до единого оказались досрочными. А безумная острота борьбы за звание чемпиона — это, строго говоря, только про Англию. Но и в английском первенстве «Арсенал» все-таки не испытал нервных перегрузок в финальный день: «Манчестер Сити» расстался с шансами обойти его раньше. Если ощущений недостаточно, то есть и математический способ проверить, насколько тот или иной чемпионат конкурентен, насколько высок в нем градус борьбы,— это оценка плотности его таблицы. Она выражается в отрыве того, кто таблицу возглавляет, от того, кто замыкает. У чемпионата России плотность чаще всего неплоха, и завершившийся турнир исключением не стал (см. рисунок). В «большой пятерке» такой ни у кого нет. А среди ее аутсайдеров немножко выше процент, чем у аутсайдера российского — «Сочи», лишь у немецкого «Санкт-Паули» и испанского «Овьедо». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Однако тут необходимы оговорки. Прежде всего важнейшая оговорка. Чемпионат России компактнее. В нем 16 клубов, а не 20, как в Англии, Испании и Италии, или 18, как во Франции и Германии. Так что показатели «Сочи», если уж хочется оттолкнуться от английского первенства, корректнее сравнивать с показателями не «Вулвергемптона», а «Ноттингема». Это он расположился в Англии на 16-й позиции. А «Ноттингем» набрал 44 очка, без малого 40% от стоявших на кону, и обскакал, скажем, «Тоттенхем», еще недавно считавшийся грандом. И второй нюанс. В российском чемпионате в этом сезоне слишком бросалось в глаза расслоение, распределение участников по стратам. «Зенит» и «Краснодар» — гиганты, в «золотые» разборки которых никому не вмешаться. Дальше — небольшая группа команд, видящих в прицел бронзу. Дальше — большая из тех, кто о блеске медалей и не мечтает, но знает, что вряд ли вылетит из премьер-лиги. И наконец, аутсайдерский отряд, заботящийся исключительно о выживании. Бывали сезоны, когда структура смотрелась посимпатичнее.

Зрелищность Плохая новость: прошедший сезон нарушил один из приятных для РПЛ трендов. К факторам, от которых в значительной степени зависит привлекательность футбольного чемпионата, относятся объем и эффективность атакующих действий. А доступнее всего этот фактор выражает количество забитых в чемпионате голов. Средняя результативность в российском первенстве, когда-то настолько низкая, что с «большой пятеркой» и сравнивать стыдно, в течение целого ряда сезонов постепенно росла, а уже в текущем десятилетии пережила взрыв такого тоннажа, что стыд можно было поменять на гордость. Показатель зашкалил аж за три гола в среднем за игру. И несмотря на то что затем он чуточку снизился, можно было смело констатировать, что в Россию все же проник тренд на футбол атакующий, давно овладевший передовыми лигами и клубами. Средняя результативность РПЛ за последние десять сезонов (голов за матч) Читать далее Однако в этом сезоне с результативностью как-то не срослось. 2,54 гола за игру (год назад было 2,7 гола) — это меньше, чем во всех чемпионатах «большой пятерки», за исключением итальянского, у представителей которого вкус к обороне родом из легендарного катеначчо застрял, видимо, в ДНК навеки. Впрочем, снижение — вина горстки команд из нижней половины, предпочитающих добывать баллы закрытостью. Как ни странно, к ним относятся как «выживальщики», так и пара клубов из страты середняков: «Рубин» с «Ростовом» забивали в среднем меньше гола за матч. Туго в РПЛ, как обычно, с бомбардирами экстра-класса. В этом чемпионате больше всего голов забил Джон Кордоба из «Краснодара». Их у него 17 (столько же было у лучшего снайпера прошлого сезона спартаковца Манфреда Угальде). Но на фоне статистики бомбардиров «большой пятерки» это маловато. А у следующего за Кордобой игрока в российской бомбардирской иерархии — Алексея Батракова из «Локомотива» — на четыре мяча меньше. Считается, что между результативностью чемпионата и его посещаемостью есть достаточно прочная связь. Но в данном случае корреляции данных не наблюдалось. С посещаемостью-то все как раз нормально. Средняя посещаемость матчей РПЛ за последние десять сезонов (чел.) Читать далее В России она после домашнего мирового первенства 2018 года росла постоянно и достаточно бурными темпами. Но потом рост остановился — и пошел обратный процесс. Сначала посещаемость подкосили антикоронавирусные ограничения, а затем — не принятый фанатами, но повсеместно внедренный Fan ID. Между тем публика — здесь российские футбольные функционеры все верно просчитали — потихоньку к нему адаптируется, людей на трибунах становится все больше и больше. Средняя домашняя посещаемость клубов РПЛ (тыс. чел.) Читать далее В этом сезоне по сравнению с тем, что ему предшествовал, посещаемость выросла практически на 1,5 тыс. человек — до 13 628 в среднем на игре. После чемпионата мира 2018 года она была, конечно, существенно выше, но темпы роста намекают на то, что допандемийной планки удастся достичь через пару-тройку лет, если, разумеется, с интригой, красотой и инфраструктурой в российском первенстве дела будут обстоять недурно.

Финансовая устойчивость Каждый год в этом разделе актуальны примерно одни и те же тезисы. Да, была эпоха, когда «большая пятерка» с опаской поглядывала на Российскую премьер-лигу, потому что по амбициям и финансовым возможностям та была где-то совсем неподалеку. Но статус лиги-конкурента РПЛ потеряла еще до санкций 2022 года. А международная изоляция, понятно, помочь исправить ситуацию не могла. Сегодняшнюю — «космическую» — разницу между РПЛ и «большой пятеркой» наглядно и беспощадно иллюстрирует совокупная трансферная стоимость игроков лиг, согласно оценке Transfermarkt. У российского первенства она практически вчетверо ниже, чем у наименее богатого среди чемпионатов-флагманов — французского (см. справку). Но можно сопоставить и с другой классификацией — Deloitte Money League, ранжирующей клубы по доходам. Свежайшую возглавляет, невзирая на все свои трудности, «Реал» с совокупными поступлениями в €1,16 млрд. Это больше, чем стоимость всех 16 заявок клубов РПЛ, вместе взятых. Статистика европейских чемпионатов Читать далее Есть и позитивный момент. В российском футбольном сообществе до сих пор прекрасно помнят, чем завершился предыдущий сезон. «Химки», кое-как благодаря вмешательству лиги ликвидировав угрозу забастовки не видевших зарплату месяцами футболистов, доиграли чемпионат, но сразу после его окончания лишились лицензии на выступления в высшем дивизионе и прекратили существование. «Крылья Светов» давали инфоповоды рассказывать о себе не игрой, а астрономическими для провинциального клуба, в районе 1 млрд руб., задолженностями перед «Ростехом», с которыми непонятно что делать. «Торпедо», великий по российским меркам футбольный бренд, едва вернулось в премьер-лигу, как тут же вылетело обратно во второй по рангу дивизион из-за уголовного скандала с «денежным стимулированием» судей от его руководителей. Все это как-то не вязалось с впечатлением о кардинальном оздоровлении футбольной экономики в стране. Это раньше, когда элита пировала, охотясь за суперзвездами, те, кто под ней, стараясь не отставать, регулярно влипали в болезненные истории, переживая коммерческие драмы и конфузы. Они приводили к исчезновению с футбольного ландшафта даже клубов с репутацией и звучным названием. Неумеренные траты, скверный менеджмент не пощадили ни «Сатурн», ни «Амкар», ни «Аланию», ни «Москву», ни «Анжи». Но с 2021 года, после крушения «Тамбова», обходилось без ЧП. И внезапно — их целая череда. Но, судя по событиям минувшего сезона, кризис был все же разовым. Время от времени новости о потенциальных сложностях какого-то из клубов — скажем, «Ростова» — с финансированием мелькали, но в реальности никто не повторил печальную судьбу «Химок». Даже «Крылья Советов» разобрались со своими долгами. Судей, замешанных в «деле "Торпедо"» и похожих делах, оказалось, правда, около полутора десятков. Но так это не РПЛ, а дивизион пониже.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков