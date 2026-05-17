Питер первый

«Зенит» вернул себе потерянный год назад титул чемпиона России по футболу, без проблем справившись со стоявшей перед ним в заключительном туре нынешнего турнира не такой уж сложной задачей. Чтобы не пропустить вперед обскакавший его в прошлом сезоне «Краснодар», нужно было не проиграть на выезде «Ростову». «Зенит» одолел его со счетом 1:0, став единоличным рекордсменом по числу золотых наград первенства. Их у петербуржцев, до этого шедших вровень со «Спартаком», теперь 11. А убедительности очередной добавили прекрасные результаты «Зенита» во встречах с другими сильнейшими клубами, в том числе краснодарским.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Завоеванный «Зенитом» чемпионский титул превратил его в безусловного, без поправки на эпоху, флагмана российского футбола

«Зенит» — это клуб, которому уже без малого два десятилетия к трофеям не привыкать. В его послужном списке их примерно три десятка разной ценности, в том числе ценности высочайшей. Но нетрудно догадаться, что для всех, кто к нему неравнодушен, вкус этого золота ничуть не менее сладок, чем, скажем, у выигранных в 2008 году Лиги Европы и континентального Суперкубка с уничтожением по дороге к ним «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». Есть слишком веская формальная причина считать его особенным. Теперь, после финального свистка в ростовском матче ярлык «флагман отечественного футбола» к «Зениту» клеится без каких-либо оговорок. Ну да, безусловный, вне конкретного временного отрезка флагман хотя бы по чисто формальной причине. До нынешнего сезона он делил рекорд по золотым наградам национального первенства со «Спартаком», львиную долю своего урожая собравшим в 1990-е, когда зенитовцы еще и не мечтали бодаться за награды с ним и другими сильнейшими командами. И вот вырвался вперед. А еще, конечно, важны обстоятельства, связанные с 11-м титулом «Зенита».

На первый взгляд в нем не обнаружишь ничего экстраординарного.

Клуб, который обладает самыми серьезными финансовыми и кадровыми возможностями, у которого практически на каждой позиции — футболист сборной России или недешевый легионер, может быть, даже готовящийся, как бразилец Луис Энрике или колумбиец Вильмар Барриос, выступить летом на чемпионате мира в Северной Америке, а на скамейке — отряд бойцов ничуть не ниже уровнем, финишировал на верхней строчке в турнирной таблице.

В таблице альтернативной, рейтинге, ранжирующем клубы по соотношению стоимости заявки (а зенитовская, в €185 млн, по версии Transfermarkt, почти на €60 млн дороже, чем у ближайшего преследователя — «Спартака») и набранных очков, то есть, можно сказать, по объему средств, вложенных в каждый балл, все равно, как обычно, оказался на нижней (см. рисунок). Но это нормальное явление и в чемпионатах «Большой пятерки». В таких классификациях в аутсайдерах и «Барселона», и «Реал», и «Манчестер Сити», и «Арсенал», и «Бавария», и ПСЖ. Большие цели в современном футболе настаивают на грандиозных тратах, вряд ли объективно описывающих клубную эффективность. Чересчур специфическая сфера, чтобы на них зацикливаться.

В общем, скорее рутинный, без интересных оттенков сюжет. Интересным, вкусным его сделали детали. Прошлогоднее, прямо перед столетним юбилеем и после длиннющей серии и шести триумфов, поражение «на флажке» в «золотой гонке» от дозревшего, как выяснилось, до выдающихся свершений «Краснодара» — болезненное, мучительное. Сложности сезона нынешнего. В нем «Зенит» все время был позади, а впервые лидером, обскакав все таких же упрямых и цепких краснодарцев, стал в 25-м туре, чтобы с лидерством тут же расстаться и вернуть его в туре 29-м, предпоследнем, вырвав такую нужную победу над «Сочи» на излете матча и дождавшись осечки «Краснодара» против московского «Динамо». Плюс одна деталька, доказывающая, что все-таки рекордный титул «Зениту» достался не благодаря мелочам и случайностям, а вполне справедливо.

Сила любого гранда определяется прежде всего в столкновениях с равными или почти равными. В этом чемпионате к таким — исключительно опасным — оппонентам для «Зенита» и «Краснодара», помимо них самих, можно было отнести четырех традиционных, с солидными амбициями и дорогими составами московских грандов — «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Динамо», а также нежданно вклинившуюся в борьбу за медали после выхода в премьер-лигу калининградскую «Балтику». С ними зенитовцы и краснодарцы провели в общей сложности по 18 матчей. «Краснодар» в них собрал неплохую сумму — 22 очка, «Зенит» сумму шикарную — 26, больше трети от своего итогового показателя! В двухматчевом противостоянии он всех сильнейших одолел, отобрав четыре очка из шести — победа и ничья — и у своего единственного конкурента в борьбе за чемпионское звание. И это уже точно никакая не мелочь.

Ну и тот факт, что снова, уже в третий раз подряд, судьба золота и судьба «Зенита», как бы хорош он ни был в таких сражениях, решалась лишь в заключительном туре — тоже бонус, сладости добавивший. Как и потраченных нервов.

Зенитовцы постарались, чтобы переживающие за них потратили нервов как можно меньше. Им, чтобы не обращать внимание на события в проходившем параллельно матче располагающегося в двух очках позади и отстающего по приоритетному показателю — тем самым результатам очных встреч — «Краснодара» с «Оренбургом», требовалось лишь не проиграть середняку «Ростову». А «Зенит» уже в начале игры после фола Алексея Миронова на Педру заработал пенальти и, после того как Александр Соболев, вложив в удар всю свою богатырскую мощь, вогнал мяч в сетку, повел. Тренер петербуржцев Сергей Семак, кажется, этого удара не видел, опустив голову низко-низко, словно что-то рассматривая на земле. Нет, он явно не считал, что у его команды колоссальный запас прочности, что ошибки ей простят…

«Ростов» же доказывал зыбкость расклада, проводя недурные атаки и однажды заставив спасать соперников их вратаря Дениса Адамова, которого головой расстреливал Андрей Лангович. А «Краснодар» вскоре в своем матче открыл счет и уже после перерыва увеличил. Он не собирался разбазаривать свой крохотный шанс, цеплялся за него мертвой хваткой, надеясь на помощь «Ростова».

Помощь «Краснодару» так и не оказали. Наоборот, во втором тайме «Ростов» еще чуточку облегчил жизнь «Зениту», когда Данила Прохин, пытаясь отдать пас назад, выложил мяч на ногу Венделу. Зенитовского бразильца, которому светил выход один на один, свалил Дмитрий Чистяков, а матерый судья Сергей Карасев после консультаций с VAR наказал нарушителя вместо предупреждения красной карточкой. Ростовчане остались в меньшинстве. Краснодарцы — в таком положении, что, как ни пыжься, ничего уже не добьешься. Даже странно, что третьему своему голу они радовались как чемпионскому. Второй титул к этому моменту уплыл у них из рук тому, кто, как ни крути, в этом сезоне его заслужил чересчур честно, чтобы ссылаться только на удачу и колоссальные по меркам РПЛ финансовые ресурсы.

Алексей Доспехов