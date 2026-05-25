Al Hadath: Иран согласился вывезти запасы урана в Китай

Иран готов вывезти запасы высокообогащенного урана со своей территории при условии передачи его Китаю. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антиамериканский билборд на одной из улиц Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Антиамериканский билборд на одной из улиц Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам собеседников канала, иранские власти сейчас пытаются получить гарантии от Китая перед тем, как заключить соглашение с США.

Отказ от обогащенного урана — одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. Летом 2025 года Россия предложила вывезти часть обогащенного урана для переработки, а затем вернуть его на ядерные объекты Ирана. 9 мая Владимир Путин подтвердил, что предложение актуально. 18 мая Al Hadath сообщал, что Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эту идею президент Владимир Путин также изложил председателю КНР Си Цзиньпину во время визита в Китай 19-20 мая.