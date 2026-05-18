Al Hadath: Иран согласен передать уран России

Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США, указано в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, сообщает арабский телеканал Al Hadath. Об этом также писали иранские СМИ.

О каких именно условиях идет речь, неизвестно. По информации телеканала, Иран также может отказаться от требований к США компенсировать ущерб, нанесенный за время боевых действий. При этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона экономических уступок.

Отказ Ирана от обогащенного урана — одно из ключевых требований Вашингтона к Тегерану. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле сообщал, что Москва «готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Иран пригрозил перерезать провода бигтеха».