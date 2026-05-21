Песков не стал раскрывать реакцию Си на предложение Путина по Ирану

Президент России Владимир Путин изложил председателю КНР Си Цзиньпину идею вывезти иранские запасы обогащенного урана в Россию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Реакцию китайского руководителя, однако, господин Песков раскрывать отказался.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Для этого и был такой разговор — за закрытыми дверями», — подчеркнул Дмитрий Песков. Он также отметил, что Вашингтон предложение Москвы пока не принял.

Отказ от обогащенного урана — это одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. Летом 2025 года Россия предложила вывезти часть обогащенного урана для переработки, а затем вернуть его на ядерные объекты Исламской Республики. 9 мая Владимир Путин подтвердил, что предложение актуально.

Посол Ирана в Москве Карим Джалали заявил, что страна приветствует предложения России по разрешению конфликта, но США не заинтересованы в участии Москвы. Reuters со ссылкой на иранские источники писало, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывоз высокообогащенного урана из страны. Источник Al Jazeera эту информацию опроверг.

