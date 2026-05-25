В Анапе число бронирований отелей на лето увеличилось на 24%

У жителей России вырос интерес к бронированию черноморского побережья на лето. По данным Национального туроператора «Алеан», число бронирований отелей в Анапе на июнь—август увеличилось на 24%, в Крыму — на 12%, в Геленджике — на 10% по сравнению с прошлым годом.

Сейчас в Анапе действуют скидки на летнее бронирование: от 10–15 до 40–50% по отдельным объектам. Некоторые объекты увеличили размер скидок перед началом сезона. Многие отели предлагают бесплатное размещение детей до 15 лет.

Кроме того, активно бронируются как длительные заезды, так и туры выходного дня. Раскупаются отели на длинные выходные в День России — 12 июня. Традиционно наибольшим спросом пользуются отели с тарифом «все включено», востребованы предложения в среднем ценовом сегменте.

По данным аналитиков, в Крыму пользуются спросом объекты разных категорий: как известные отели высокого уровня с развитой инфраструктурой, так и небольшие отели эконом-сегмента, апартаменты. В 2026 году заметен рост интереса к бюджетному размещению на восточном побережье полуострова, в частности, в Судаке и Коктебеле. Также активно бронируется западное побережье. Вырос спрос на недорогие отели в небольших поселках Крыма, где туристическая инфраструктура не перегружена. Кроме того, растет число путешественников, которые посещают несколько курортов региона за одну поездку, останавливаясь в разных отелях на несколько дней.

В Геленджике активно бронируют популярные отели уровня 3–4 звезды с развитой инфраструктурой, трехразовым питанием. Также востребован эконом-сегмент. Туристы выбирают заезды на семь и более дней.

В начале летнего сезона, в июне, отели категории «3 звезды» с полным пансионом в Геленджике предлагают размещение за сумму от 83,8 тыс. руб. на двух взрослых с ребенком на семь ночей. В Крыму — от 66,2 тыс. руб. на тот же срок и состав туристов. Наиболее бюджетные варианты размещения в трехзвездочных отелях с полным пансионом — в Анапе: от 47,8 тыс. руб. на семь ночей на семью из троих человек.

Тариф «все включено» по наиболее доступным для туристов ценам доступен в Анапе. Самые бюджетные варианты — от 65,6 тыс. руб. на троих на семь ночей в трехзвездочном отеле. Много предложений в ценовом диапазоне 80–90 тыс. руб. на семью на семь ночей. В Крыму отели уровня «3 звезды» с тарифом «все включено» можно забронировать за сумму от 76,5 тыс. руб. на то же количество отдыхающих и на тот же срок.

Алина Зорина