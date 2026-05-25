На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным метеорологов, до конца суток 25 мая, а также 26 мая местами на территории Краснодарского края ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и град. Порывы ветра могут достигать 20–25 м/с.

Отмечается, что на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань на юго-восточной территории Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды. Местами он может достигать неблагоприятных отметок. В бассейне реки Лаба в районе Лабинска прогнозируется подъем уровня воды с превышением опасных отметок.

Алина Зорина