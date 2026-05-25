В Анапе отсыпали 7,4 км пляжных территорий

7,4 км пляжных территорий отсыпали в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалисты продолжают восстанавливать пляжи Анапы. Всего отсыпано 7,4 км береговой линии, на 6,8 км разровняли песок слоем 50 см.

По данным оперативного штаба региона, работы на территории пляжей ведутся круглосуточно, специалисты параллельно работают на нескольких участках. За 24 мая самосвалы сделали 323 рейса.

«Ъ-Кубань» писал, что глава Анапы Светлана Маслова подписала постановление о начале официального купального сезона в городе. Он продлится с 1 июня до 30 сентября. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы на галечных пляжах и на 1 км песчаных, которые ранее вывели из зоны ЧС. Также идет установка необходимой к купальному сезону инфраструктуры.

Алина Зорина