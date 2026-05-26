Молодых везде у нас до трети

Самыми «молодежными» среди российских партий оказались «Единая Россия» и «Новые люди». К такому выводу пришли эксперты консалтинговой группы «Полилог» в своем докладе «Юные лица: как парламентские партии завоевывают голоса зумеров» (“Ъ” с ним ознакомился). По оценке исследователей, хотя партийцы и посвящают молодежи до трети своего контента в соцсетях, молодых людей по-прежнему «часто воспринимают как актив, кадровый резерв или объект поддержки».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В своем исследовании эксперты «Полилога» ранжировали пять думских партий по «индексу молодежности», рассчитанному на выборке публикаций в партийных соцсетях. Общий показатель складывается из двух индексов — текстового (доля постов, содержащих хотя бы одно упоминание молодежи или связанных с ней тем) и визуального (доля фотографий с людьми, на которых есть хотя бы одно лицо от 17 до 25 лет). Оценка возраста проводилась с помощью модели распознавания лиц DeepFace.

Самыми «молодежными» партиями с заметным отрывом от конкурентов оказались «Единая Россия» (ЕР) и «Новые люди» (НЛ). В соцсетях ЕР молодежи и смежным темам посвящены 25% постов, а «юные лица» встречаются на трети опубликованных фотографий (см. график). Упоминания молодых людей у единороссов чаще всего контекстуально связаны с волонтерством, СВО, участием в государственных инициативах и в партийных проектах вроде «Молодой гвардии ЕР» или «Волонтерской роты». Партия представляет молодежь как кадровый резерв и ресурс для реализации социальных инициатив, декларируя ее вовлеченность во внутреннюю повестку и интеграцию в собственные структуры, констатируют авторы исследования.

У «Новых людей» молодежной повестке посвящен каждый пятый пост, а молодые люди присутствуют на трети публикуемых фото. Для этой партии молодой человек — это в первую очередь студент, выпускник или молодой специалист. Рынок труда, вопросы занятости и снижение образовательных барьеров лидируют среди упоминаемых НЛ молодежных тем. В коммуникации с молодыми партия ставит на современную повестку, связанную с цифровыми свободами и самореализацией, применяя мемы, визуальные символы и коллаборации с медиаперсонами.

Тройку лидеров замыкает ЛДПР, у которой почти половина (41,6%) тематических публикаций в соцсетях так или иначе посвящена взаимодействию молодежи с председателем партии Леонидом Слуцким. В остальных случаях либерал-демократы сосредоточены на работе с уязвимой молодежной средой, участии молодых в помощи СВО и в молодежных структурах партии. Коммуникативно ЛДПР, как и НЛ, старается соответствовать трендам и вовлекает молодежь в «экосистему на стыке политики, музыки, моды и киберспорта», отмечают эксперты: «Коммуникация строится на простом языке, "мемной" подаче, визуальной яркости и активном использовании известных личностей».

КПРФ выдерживает связь с молодежью в выраженной идеологической рамке и опирается на проверенную комсомольскую инфраструктуру и испытанные методы (кружки, школы актива, мемориальные акции). Публичная подача тематического материала выдержана в традиционном стиле, указывают исследователи, хотя в регионах «заметны попытки адаптировать его под новые форматы, включая мемы и нейросетевые ролики».

Наконец, для «Справедливой России» молодежь — это в первую очередь уязвимая социальная категория, требующая заботы со стороны государства, отмечают авторы исследования. Работают с молодежью эсеры в основном в кадрово-образовательном ключе («Политшкола»), параллельно поддерживая социальные и благотворительные инициативы преимущественно на региональном уровне. «При этом партия не стремится к массовому молодежному охвату — молодые люди здесь воспринимаются скорее как точечный кадровый ресурс, для работы с которым используются локальные социальные практики»,— подчеркивают эксперты.

По мнению заместителя гендиректора «Полилога» по взаимодействию с органами государственной власти Никиты Сетова, партии не в полной мере понимают реальные запросы молодежи и не всегда говорят с ней на одном языке.

«У одних партий сильнее коммуникация, у других — организационная инфраструктура, но общая тенденция сохраняется: молодежь часто воспринимают как актив, кадровый резерв или объект поддержки»,— рассуждает политолог, отмечая, что «устойчивый результат» приносит работа с молодежью «как с самостоятельной социальной и политической группой». Успешность коммуникации с молодыми людьми в большинстве случаев определяет то, насколько быстро партия может «перенести внимание в участие», то есть «перетащить аудиторию из онлайна в офлайн», добавляет господин Сетов: «Но основной эффект дают инструменты с дополнительной ценностью — образовательные проекты, волонтерские практики и молодежные структуры при партиях».

Григорий Лейба