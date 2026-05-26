Полиция Кубани: более 70% наркопреступников — граждане старше 30 лет

Почти 71% лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в Краснодарском крае в 2025 году, составили граждане в возрасте 30 лет и старше. Об этом говорится в ответе ГУ МВД России по региону на запрос редакции «Ъ-Кубань».

Согласно предоставленным данным, из 2264 человек, привлеченных к ответственности за наркопреступления, 1608 (71%) находятся в возрастной группе от 30 лет и старше. Еще 619 человек (27,4%) — в возрасте от 18 до 29 лет.

Наибольшая криминальная активность отмечена в двух возрастных группах: 30–39 лет (791 человек — 35% от общего числа) и старше 40 лет (946 человек — 36%). Таким образом, почти каждый третий наркопреступник на Кубани — человек старше 40 лет.

В ведомстве также уточнили, что среди всех фигурантов 296 составили женщины, а 1574 человека не имели постоянного источника дохода. Абсолютное большинство выявленных злоумышленников — 2172 человека (95%) — являются гражданами Российской Федерации.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году в Краснодарском крае зарегистрировано 4931 преступление, связанное со сбытом наркотиков, что на 17% больше, чем годом ранее. Из незаконного оборота изъято около 314 кг наркотических средств.

Наталья Решетняк