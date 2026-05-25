Донской минтранс объявил торги на строительство первого участка трассы «Орбитальная-2»

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для строительства участка автодороги «Орбитальная-2» на участке от районной магистрали № 2 до улицы Обсерваторной. Информация опубликована на сайте госзакупок. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 июня.

Начальная стоимость контракта составляет 3,7 млрд руб. В документах закупки указано, что в текущем году на строительство будет направлено 1,3 млрд руб., а в 2027 году — 2,3 млрд.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет построить четырехполосную магистраль протяженностью 5 км, а также построить железобетонный мост через реку Темерник. Для строительства необходимо будет перенести газопроводы, сети водоснабжения и канализации, линии электропередачи. На финальном этапе подрядчик должен будет провести компенсационную высадку деревьев.

Строительство автодороги «Орбитальная-2» планируется завершить в ноябре 2027 года. Новая трасса длиной 9 км соединит автодорогу 60К-25 (Ростов—Дебальцево) через 60Н-82 (Аксай—Большой Лог—Новочеркасск) с Обсерваторной улицей в Верхнетемерницком. Дорога пройдет через садовое товарищество «Защитник» и обеспечит удобный выезд из микрорайона Суворовский, разгрузив перегруженную Орбитальную.

В апреле 2026 года стало известно, что власти Ростовской области удешевили проект строительства дублера улицы Орбитальной. Новая смета составила 3,6 млрд руб. вместо прежних 4,5 млрд руб. По данным регионального минстроя, сокращение затрат на 1 млрд руб. удалось достичь за счет оптимизации проекта, хотя точные детали экономии пока не раскрыли.

Наталья Шинкарева