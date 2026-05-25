Семьям погибших при атаке на колледж в ЛНР выплатят по 1,5 млн рублей

Пострадавшим при ударе по колледжу в Старобельске выплатят от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от тяжести ранений. Семьи погибших получат по 1,5 млн руб., сообщило правительство региона.

Постановлением правительства ЛНР предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. руб. на человека. Гражданам, потерявшим имущество первой необходимости, положено от 75 тыс. руб. (за частично утраченное имущество) до 150 тыс. руб. (полностью утраченное имущество).

Для получения выплат нужно обращаться в республиканский центр соцзащиты населения. Для подачи заявления требуются паспорт и реквизиты счета в российском банке, а также еще несколько документов в зависимости от вида компенсации.

В Старобельске в ночь на 22 мая были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. В здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стал 21 человек, пострадали более 60 детей. Возбуждено уголовное дело о теракте.

