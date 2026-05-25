Ливни с грозами ожидаются в Сочи и Сириусе 25 и 26 мая

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, со второй половины дня 25 мая и в течение суток 26 мая на курорте прогнозируются сильные дожди, ливни и грозы. Информацию о неблагоприятной погоде распространила администрация города.

Как уточнили в мэрии, осадки местами могут носить интенсивный характер. В связи с этим жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры предосторожности, избегать отдыха рядом с водоемами и отказаться от походов в горную местность до стабилизации погодной обстановки. Кроме того, власти посоветовали заранее позаботиться о сохранности имущества.

В администрации Сочи подчеркнули, что городские службы продолжают контролировать ситуацию на фоне прогноза о сильных осадках. При возникновении чрезвычайных ситуаций жителям и туристам рекомендовали обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Синоптики также отмечают, что на погодную ситуацию в Краснодарском крае продолжает влиять циклоническая депрессия, которая смещается в восточном направлении. Из-за этого в регионе сохраняется вероятность послеполуденных дождей и гроз. При этом температурный фон останется близким к климатической норме и существенно не изменится.

Ранее в Краснодарском крае продлили действие экстренного предупреждения по сильным дождям, грозам и возможному подъему уровня воды в реках юго-восточных районов региона. Предупреждение действует до конца суток 25 мая.

На фоне ухудшения погодных условий власти призвали жителей и отдыхающих внимательно следить за официальными сообщениями и оперативной информацией экстренных служб. Особое внимание рекомендовано уделить безопасности во время нахождения у рек и на открытых территориях, где при сильных осадках возможно быстрое ухудшение обстановки.

Мария Удовик