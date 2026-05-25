Российский омбудсмен Яна Лантратова посетит ПВР в Ростовской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова планирует посетить пункты временного размещения (ПВР) на территории Ростовской области, в которых находятся беженцы с территорий Донбасса и Украины. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона провел встречу с госпожой Лантратовой. «Она приехала в Ростов после посещения места страшной трагедии и больницы в Старобельске, где сейчас проходят лечение дети, пострадавшие в результате вражеского удара. Яна Валерьевна рассказала, что была там вместе с иностранными журналистами — они фиксировали все ужасные последствия этого теракта»,— написал губернатор.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. В этот момент в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали более 60 детей.

