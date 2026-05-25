В Ярославле в ближайшие часы начнется гроза

В Ярославле в ближайшие один – три часа начнется гроза. Об этом предупреждает РСЧС.

Вместе с грозой в городе поднимется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Непогода сохранится до 21:00 25 мая.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев и рекламных конструкций. Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними»,— призывает РСЧС.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что эта неделя в Ярославле будет дождливой и прохладной.

Алла Чижова